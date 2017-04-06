  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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SMDK'dan Esed rejimi uçaklarına yasak çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu, Beşşar Esed rejimine ait uçakların Suriye semalarında uçmasının yasaklanması gerektiğini açıkladı.

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SMDKdan Esed rejimi uçaklarına yasak çağrısı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimine ait uçakların Suriye semalarında uçmasının yasaklanması gerektiğini belirtti.

SMDK, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunarak "Bir an önce rejim uçaklarının Suriye semalarında uçmasının yasaklamasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Rejimin saldırılarının ve terör suçları dosyasının bir an önce Uluslararası Ceza Mahkemesine yönlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, rejimin elindeki tahrip gücü yüksek silahların yok edilmesi ve rejime silah desteğinin kesilmesi talep edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Böyle bir kararın alınmasında yaşanacak gecikme veya engelleme, daha çok sivilin hedef alınması ve ölmesi anlamına gelecektir. Terörist grupların ve işgal güçlerinin ülkeden çıkmasını sağlayacak ve bu suçların işlenmesini engelleyecek tek şey siyasi geçiştir."

SMDK Başkan Yardımcısı Abdulhakim Beşşar, dün İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Han Şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısında "muhaliflere ait silah deposunun hedef alındığı" yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Beşşar Esed rejiminin önceki gün Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısında, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil kimyasal maddeden etkilenmişti.

Etiketler: suriye, muhalifler, rejim uçakları, yasak çağrısı
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