  • 23 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.521
  • BIST 111099.47
    ALTIN 155.991
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » SMDK, İdlib'de 17 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı

SMDK, İdlib'de 17 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), İdlib kırsalındaki Maarşurin köyünde 17 sivilin hayatını kaybettiği hava saldırısını kınadı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
SMDK, İdlibde 17 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı

SMDK, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dört Rus savaş uçağı İdlib'in Maret Numan ilçesindeki Maarşurin kasabasında sivil yerleşim yerlerini ağır şekilde bombaladı. SMDK olarak bu katliamı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Uluslararası aktörlerin açıklama yapmaktan başka bir eylemde bulunmadığı, bu açıklamaların da Suriye rejimi ve Rus güçlerinin saldırılarını engellemediği uyarısında bulunuldu.

Görüşmelerin ve siyasi çözüm seçeneğinin risk altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlere, müzakere sürecini koruması ve içinde bulunduğu karmaşadan kurtarması çağrısı yapıldı.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, İdlib'in Maarşurin köyüne önceki gece (salıyı çarşambaya bağlayan) düzenlenen hava saldırısında 17 sivil hayatını kaybetmiş, 35 sivil de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, SMDK, idlib
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER