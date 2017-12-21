SMDK, İdlib'de 17 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı

SMDK, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dört Rus savaş uçağı İdlib'in Maret Numan ilçesindeki Maarşurin kasabasında sivil yerleşim yerlerini ağır şekilde bombaladı. SMDK olarak bu katliamı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası aktörlerin açıklama yapmaktan başka bir eylemde bulunmadığı, bu açıklamaların da Suriye rejimi ve Rus güçlerinin saldırılarını engellemediği uyarısında bulunuldu.

Görüşmelerin ve siyasi çözüm seçeneğinin risk altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletlere, müzakere sürecini koruması ve içinde bulunduğu karmaşadan kurtarması çağrısı yapıldı.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, İdlib'in Maarşurin köyüne önceki gece (salıyı çarşambaya bağlayan) düzenlenen hava saldırısında 17 sivil hayatını kaybetmiş, 35 sivil de yaralanmıştı.

Kaynak: AA