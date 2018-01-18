SMDK, Afrin'de Türkiye ile iş birliğine hazır

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK tehdidinin sonlandırılması için Türkiye'den yardım bekliyor.

SMDK Başkan Yardımcısı Abdurrahman Mustafa, Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi Türk askerine destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Mustafa, Afrin operasyonuyla ilgili değerlendirmesinde, PYD/PKK tarafından işgal edilen Suriye'nin Afrin bölgesinin en kısa zamanda kurtarılması gerektiğine işaret etti.

Mustafa, Türkiye'nin bölücü örgüte karşı planlarını desteklediklerini söyledi:

"İşgal altındaki bu bölgelerin daha önce kurtarılması lazımdı. Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi biz yine Türkiye ile iş birliğine hazırız. DEAŞ'ı ortadan kaldırdığı gibi Afrin ve diğer bölgelerde de bu örgütü de ortadan kaldırması için Türkiye'ye yardım öneriyoruz."

ABD'nin terör ordusu planı

Mustafa, ABD'nin SDG ismini kullanan PYD/PKK'lılardan oluşturacağı sözde orduya da değindi:

"Bize göre ABD'nin duruşu devrimin başından net. Washington sadece Suriye'nin kuzeyine yoğunlaşıyor. Proje bu bölgede DEAŞ'ın varlığı, daha sonra buraların sözde SDG tarafından işgaliyle uygulanmaya başlandı."

"Zorla silah altına alma"

Mustafa, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'dan 30 bin kişilik bir güç kurması konusunda, "Ellerinde böyle bir sayı yok ancak bölgedeki insanları zorla PYD saflarına katıyorlar. Bu şekilde bu gücü oluşturacaklar. Bu, vatandaşların isteğiyle olmuyor ve ihlaller söz konusu" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele DEAŞ ise bu örgüt zaten bitti. O zaman 'sınır güvenliği gücü' kurmanın amacı ne? Neyi kimden koruyacak? Bu güç ilk önce Suriye'nin gelecekteki birliğini ve istikrarını tehdit ediyor. İkinci olarak komşu ülkenin, Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyor. Ayrıca bunu reddediyoruz. SMDK'nin siyaseti Türkiye'nin siyasetiyle uyumlu çünkü Türkiye de Suriye'nin bölünmesine karşı."

"Bölücü proje"

Mustafa, ABD'nin projesinin SMDK'nin siyasetiyle özellikle bölünme konusunda çatıştığını dile getirerek SMDK'nin Suriye'nin birliğinden yana olduğunu vurguladı.

SMDK, ABD desteğiyle Suriye'yi bölmek için hareket eden PYD/PKK'nın eylemlerini de yakından takip ediyor.

SMDK olarak Suriye içinde mezhep ya da ırk temelli her oluşumun karşısında oldularını ifade eden Mustafa, muhaliflerin oluşturduğu geçici hükümetin ulusal ordu hazırlığı yaptığını hatırlattı.

Mustafa, "Çekirdeği Fırat Kalkanı gruplarından oluşturulan, geçici hükümete bağlı ulusal bir ordu kuruyoruz. Bu orduyu geliştirmek istiyoruz ki gelecekte Suriye ordusunun çekirdeğini oluştursun" dedi.

"SDG'nin Kürtlerle bir ilgisi yok"

SDG ismini kullanan PYD/PKK'nın "Kürtlerle bir ilgisinin olmadığının" altını çizen Mustafa, Kürtlerin temsilcisinin Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) olduğunu söyledi.

Mustafa, ENKS'nin SMDK çatısı altında yer aldığına dikkat çekti.

Bölgede "teröristlerden ordu kurulmasının" daha çok kan akıtılmasına neden olacağını belirten Mustafa, SMDK'nin Birleşmiş Milletler'e PYD'yi terör listesine alması için talep sunduğunu hatırlattı.

"Terörün terörle savaşı"

Abdurrahman Mustafa, ABD'nin Rusya ve rejimin uygulamalarına önem vermediğini, askeri ve siyasi konuları Moskova'ya bıraktığını söylüyor:

"Sadece bir terör örgütünü başka bir terör örgütüne karşı destekleyerek terörün terörle savaşına odaklanıyor."

Mustafa, teröre karşı Özgür Suriye Ordusu'nun desteklenmesinin daha doğru bir adım olacağını, ÖSO'yu destekleyerek Suriye'nin birliğinin korunabileceğini de ifade etti.

ABD'nin "sınır güvenlik gücü" kurma planı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK mensuplarından oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "sınır güvenliği gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çarşamba akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ise, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz" demişti.

ABD yönetimi, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PYD/PKK’yı müttefiki olarak niteliyor ve Münbiç’teki unsurları SDG gücü olarak kabul ediyor.

Kritik bölge: 'Afrin'

Esed rejimi, Temmuz 2012'de Afrin'i çatışmadan PYD/PKK’ya devretti. İlçe, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'ı sınırından uzaklaştırıp, PYD/PKK'nın işgalini sınır hattı boyuna yaymasının önüne geçtikten sonra hedefin Afrin olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, "TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır harekat her an başlayabilir" demişti.

Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'i PYD/PKK'nın işgali altında.

Kaynak: AA