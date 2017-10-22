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Slovenya'da cumhurbaşkanlığı için 9 aday yarışıyor

Slovenya'da halk, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor.

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Slovenyada cumhurbaşkanlığı için 9 aday yarışıyor

Slovenya'da 5'i kadın 9 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde, 1 milyon 716 bin 39 kayıtlı seçmen, yurt içi ve yurt dışında kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.

Oy kullanma işleminin TSİ 20.00'ye kadar süreceği seçimde, resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Bağımsızlığına 1991 yılında kavuşan ülkede altıncı kez yapılan seçimlerin ilk turunda, mevcut cumhurbaşkanı Borut Pahor'un yanı sıra Ljudmila Novak, Maja Makovec Brencic, Marjan Sarec, Angelca Likovic, Boris Popovic, Romana Tomc, Suzana Lara Krause ve Andrej Sisko yarışıyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yılda bir yapıldığı Slovenya'da, bugün yapılan ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oy alan iki aday 12 Kasım'da yapılacak ikinci turda yeniden yarışacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Slovenya seçim, Slovenya
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