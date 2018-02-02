Türkiye ile Slovenya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri değerlendiren Türkiye'nin Ljubljana Büyükelçisi Esen Altuğ, iki ülke arasındaki ilişkilerin 2011 yılında "stratejik ortaklık" seviyesine çıkarıldığını hatırlattı.

Slovenya ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesi için yoğun çaba harcadıklarının altını çizen Altuğ, karşılıklı yapılan üst düzey ziyaretlerin de oldukça iyi bir seviyede olduğunu ifade etti.

Altuğ, son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen eylül ayında Bled'de yapılan konferans vesilesiyle Slovenya'yı ziyaret ettiğini anımsatarak, üst düzey ziyaretlerin gelecek dönemde de süreceğini, parlamento heyetleri arası temasların da gündemde olduğunu söyledi.

Slovenya'nın hem Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğunu hem de NATO'da Türkiye'nin önemli bir müttefiki konumunda bulunduğunu aktaran Altuğ, ekonomik ilişkilerin de son dönemde artmasından büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Altuğ, özellikle ticari rakamlarda geçen yıl artış gözlendiğine işaret ederek, "İkili ticaret hacmimiz 1 milyar doları aşmış durumda. Bu yeterli midir? Tabii ki değil. Biz bunu daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Türk yatırımcılara çağrı

Büyükelçi Altuğ, Türk yatırımcılara Slovenya'ya gelmeleri çağrısında bulundu:

"Slovenya, Türk yatırımcılar için cazip imkanlar sunuyor. Gelişmiş altyapısı ve coğrafi konumu nedeniyle diğer AB pazarlarına erişimde kolaylık sağlıyor."

Sloven yatırımcıların da Türkiye'ye gitmesi için büyükelçilik olarak gerekli tüm desteği sağladıklarına dikkati çeken Altuğ, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilere ve toplumlar arası iletişime büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Altuğ, Slovenya'da beğeniyle seyredilen Türk dizilerinin Türkiye'nin tanıtımına, turizme ve kamuoyunda olumlu algı yaratılmasına önemli katkı sağladığını belirterek, büyükelçilik olarak da yazılı basın ve sosyal medyada AB kamuoyuna yönelik doğru mesajların verilmesi yönünde çalışmaların sürdürüldüğünü ekledi.

Kaynak: AA