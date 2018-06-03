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Slovenya parlamento seçimleri için sandık başında

Slovenya'da 1 milyon 700 bin seçmen parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

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Slovenya parlamento seçimleri için sandık başında

Orta Avrupa ülkesi Slovenya'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

Yeni hükümetin belirleneceği seçimlerde 1 milyon 700 bin seçmen oy kullanacak.

Ülkede eski Başbakan Miro Cerar liderliğindeki hükümet, başarısız olan bir demiryolu projesi nedeniyle Mart ayında istifa etmiş, ardından öngörülen tarihten yaklaşık bir ay önce erken genel seçime gitme kararı alınmıştı.

Seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamaları, ülkede 2004-2008 ve 2012-2013 yılları arasında başbakan olan Janez Jansa'nın başkanlığını yaptığı, sağ görüşlü ve göçmen karşıtı Slovenya Demokrat Partisi'nin seçimden tek başına iktidar olarak çıkacağına işaret ediyor.

Eski komünist Yugoslavya'yı oluşturan devletlerden biri olan Slovenya, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından 1991 yılında bağımsızlığını kazanmıştı. 2004 yılında AB üyesi olan ülke, 2007'de ortak para birimi euro'ya geçmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Slovenya, parlamento seçimleri, hükümet
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