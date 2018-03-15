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Slovenya Başbakanı istifa etti

Slovenya Başbakanı Miro Cerar, hükümetin desteklediği demiryolu projesine dair referandum sonuçlarını, Yüksek Mahkeme'nin iptal etmesi üzerine istifa etti.

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Slovenya Başbakanı istifa etti

Slovenya'da, hükümetin de desteklediği Koper-Divaca Demiryolu Projesi'ne dair geçen Eylül ayında yapılan ve halkın büyük çoğunluğunun olumlu yönde oy kullandığı referandum sonuçları Yüksek Mahkeme'de iptal edilmişti.

Bunun üzerine hükümet dün gece olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Slovenya Başbakanı Miro Cerar, referandum sonuçlarının iptal edilmesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu vurguladı.

Cerar, "Demiryolu projesi yeni bir darbe aldı. Böyle olaylara dahil olmak istemiyorum" dedi.

Cerar'ın gün içerisinde sebepleriyle birlikte istifasını Cumhurbaşkanı Borut Pahor'a da sunacağı ifade edildi.

Başbakan Cerar'ın başında bulunduğu koalisyon hükümeti, 2014'ten beri iktidardaydı. Slovenya'da normal şartlarda Mayıs ayında genel seçimlerin yapılması bekleniyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: Slovenya, Koper-Divaca Demiryolu Projesi, istifa, Başbakan Mira Cerar
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