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Sisi yerel pazar için 6 ay süre istedi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, iş adamları ve vatandaşlara "yerel pazarda istikrarın sağlanması için sadece 6 ay süreyle devletin yanında durmaları" çağrısında bulundu.

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Sisi yerel pazar için 6 ay süre istedi
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iş adamları ve vatandaşlara "yerel pazarda istikrarın sağlanması için sadece 6 ay süreyle devletin yanında durmaları" çağrısında bulundu.
 
Sisi, ülkenin kuzeyinde bulunan İsmailiye kentindeki bir balık üretim tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, "Mısırlılara ve iş adamlarına 6 ay süre ile ülkenizin yanında durun diyorum." dedi.
 
Devlet televizyonundan da yayımlanan konuşmasında Sisi, hükümetten gelecek dönemde enflasyonun düşürülmesi ve düşük gelirli vatandaşlar için fiyatların sabit tutulmasına yönelik daha fazla çalışma yapılmasını istedi. AA
 
Etiketler: mısır, abdulfettah es-sisi, yerel pazar
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