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Sisi ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'ye düzenlenen operasyon ele alındı.

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Sisi ve Macron telefonda Suriyeyi görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile  Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Macron'un Sisi'yi telefonla aradığı, Ortadoğu ve özellikle Suriye krizi ile Suriye'ye yönelik ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonun hedeflerini görüştüğü vurgulandı.

Açıklamada "Macron, saldırıların kimyasal silah kullanımının ardından gerçekleşmesi nedeniyle uluslararası meşruiyet çerçevesinde yapıldığını kaydetti." ifadesine yer verildi.

Sisi'nin ise Mısır'ın Suriye topraklarında yasaklanmış silahların kullanımına karşı olan sabit duruşunu vurguladığı, bu konuda uluslararası standartlarda şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiğini aktardığı belirtildi.

İki liderin Suriye krizinin siyasi yolla çözümü için sarf edilen çabalara desteklerini ifade ettiği bildirildi.

Açıklamada, Mısır'ın gelecek hafta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşecek terörizm finansmanıyla mücadeleye ilişkin konferansa katılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA

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