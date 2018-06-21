Sisi ve Kushner Filistin meselesini görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Abdufettah es-Sisi, Kahire'de ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Mısır tarafından Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in de hazır bulunduğu görüşmede, ikili ilişkiler, stratejik ortaklık ve Filistin meselesi başta olmak üzere ikili ve bölgesel sorunlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Sisi, Ortadoğu'da kriz ve istikrarsızlık ortamının yaşandığı böyle bir dönemde ülkesinin ABD ile stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konusuna özen gösterdiğini ifade etti.

Görüşmede Sisi'nin, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını içeren adil ve kapsayıcı bir çözümden yana girişimleri Mısır'ın desteklediğini vurguladığı" bildirildi.

Kushner'in ise Filistin-İsrail doğrudan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için ABD yönetiminin girişimleri hakkında Mısır yönetimine bilgi verdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile beraberindeki heyet Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail'i kapsayan Ortadoğu turu kapsamında bugün Kahire'ye gelmişti.

Kaynak: AA