Sisi: Üçüncü dönem için aday olmayacağım

ABD'nin CNBC kanalına mülakat veren Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 2022 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

Mısır anayasasının ilgili maddesine uyacağını ifade eden Sisi, anayasanın sadece iki dönem adaylık için izin verdiğini hatırlatırken 2018 seçimlerinde aday olabileceğini ima etti.

Sisi, "Halkın iradesi olmadığı sürece bir gün bile Cumhurbaşkanlığı makamında oturmak bana yakışmaz. Bunu bir televizyon mülakatı için değil, inandığım prensipler doğrultusunda söylüyorum. Üçüncü dönem için aday olmayacağım. Anayasanın söz konusu maddesinin değiştirilmesinden yana da değilim." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2018'in mart veya nisan ayında yapılacağını dile getiren Sisi, adaylığını henüz resmen ilan etmedi, ancak ikinci dönem için aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mısır anayasasının 140. Maddesi, "Cumhurbaşkanı 4 yıllığına seçilir. Görev süresi önceki cumhurbaşkanının görevinin bitiminden bir gün sonra başlar ve cumhurbaşkanı sadece ikinci bir dönem için tekrar aday olabilir." ifadelerini içeriyor.

Kaynak: AA