Sirk kamyonu kaza yaptı, filler otoyola dağıldı

İspanya Karayolları Dairesi'nden Gregorio Serrano, ülkenin güneydoğusunda yer alan Albacete yakınlarındaki Pozo Canada kasabasında meydana gelen kazada bir filin telef olduğunu, ikisinin yaralandığını açıkladı.

Serrano, yaralanan fillerin vinç yardımıyla araca yüklendiğini gösteren bir video paylaştı.

Se está procediendo a la asistencia y evacuación de los elefantes heridos en el accidente que ha tenido lugar en Albacete. De los cinco paquidermos hay uno muerto y dos heridos. En breve de restablecerá la circulación en la A-30 en el pk 22/23. pic.twitter.com/fhGypNDYGm