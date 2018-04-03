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Buradasınız : » » Sirk kamyonu kaza yaptı, filler otoyola dağıldı

Sirk kamyonu kaza yaptı, filler otoyola dağıldı

İspanya'da bir sirk kamyonunun kaza yapması sonrası 5 fil otoyola dağıldı.

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Sirk kamyonu kaza yaptı, filler otoyola dağıldı

İspanya Karayolları Dairesi'nden Gregorio Serrano, ülkenin güneydoğusunda yer alan Albacete yakınlarındaki Pozo Canada kasabasında meydana gelen kazada bir filin telef olduğunu, ikisinin yaralandığını açıkladı.

Serrano, yaralanan fillerin vinç yardımıyla araca yüklendiğini gösteren bir video paylaştı.

 

 

Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, fillerin araçlara yüklenmesinin ardından açıldı.

Sirk kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.

Hayvan hakları savunucuları, kazanın ardından hayvanların sirklerde kullanılmasının yasaklanması çağrılarını yineledi.

Kaynak: AA

Etiketler: sirk, otoyol, Madrid, İspanya, fil
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