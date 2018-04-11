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Buradasınız : » » Sırbistan'da askeri uçak kazası

Sırbistan'da askeri uçak kazası

Sırbistan Savunma Bakanlığı, başkent Belgrad'ın kuzeydoğusundaki Kovacica Köyü'nde "SOKO G-4 Super Galeb" tipi savaş uçağının düştüğünü duyurdu.

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Sırbistanda askeri uçak kazası

Sırbistan Savunma Bakanlığı, iki pilotun kendini dışarı fırlattığını ancak bir pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. 

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: uçak, Sırbistan, kaza
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