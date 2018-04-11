Sırbistan'da askeri uçak kazası

Sırbistan Savunma Bakanlığı, iki pilotun kendini dışarı fırlattığını ancak bir pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.
BREAKING#Serbia|n warplane crashed near #Kovacica. Pilot and copilot were ejected from plane, but one of them was died. pic.twitter.com/sZNS9k9s64— Global Defence (@WoDSerbia) 11 Nisan 2018
#Serbia|n warplane that went down near #Kovacica is G4 "Super Galeb". pic.twitter.com/yANesuxT27— Global Defence (@WoDSerbia) 11 Nisan 2018
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: TRT Haber