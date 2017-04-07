  • 07 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 19º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.729
    EURO 3.966
  • BIST 88590.57
    ALTIN 151.768
Buradasınız : » » Sırbistan'da askeri uçak düştü

Sırbistan'da askeri uçak düştü

Eğitim uçuşu sırasında düşen uçaktaki iki pilot hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sırbistanda askeri uçak düştü

Sırbistan'ın kuzeybatısındaki Sabac şehri yakınlarında, eğitim uçuşu yaptığı sırada düşen askeri uçağın iki pilotu hayatını kaybetti.

Eski Yugoslavya döneminde üretilen "Super Galeb G-4" tipi askeri uçak, yerel saat ile 10.30 sıralarında Sabac şehri yakınındaki Slatina köyüne düştü.

Sırbistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uçağın düşme sebebinin henüz tespit edilemediği belirtilerek, pilotlar Yarbay Nenad Culibrk ve Yüzbaşı Dejan Pandurovic'in kazada yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Sırbistan Savunma Bakanı Zoran Djordjevic'in kaza ile ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiği bildirildi.

Görgü tanıkları, Slatina köyündeki bir evin yakınına düşen uçağın, civardaki Varna köyü üzerinde alçak uçuş yaptığını aktardı.

"Super Galeb G-4" tipi askeri uçaklar, eski Yugoslavya döneminde 1983-1992 yıllarında üretildi. Daha çok pilotların eğitiminde kullanılan bu uçakların, halen Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ'da kullanıldığı biliniyor. AA

Etiketler: Sırbistan, askeri uçak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER