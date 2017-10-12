Şinmoedake Yanardağı 6 yıl sonra tekrar uyandı

Japonya'nın güneybatısındaki Şinmoedake Yanardağı'nın faaliyete geçtiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Şinmoedake Yanardağı'nın 6 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçtiği ve 1,7 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttüğü belirtildi.

Japonya televizyonu TBS'de yer verilen haberlerde yanardağın püskürttüğü küllerin etraftaki 4 kente kadar ulaştığı kaydedildi.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Japonya'da 100'den fazla aktif yanardağ bulunuyor.