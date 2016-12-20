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Sınırın ötesinde kurulacak çadır kentlerin hazırlıkları sürüyor

Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik Suriye'de geçici barınma merkezleri kurulması için iş makinelerinin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor.

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Sınırın ötesinde kurulacak çadır kentlerin hazırlıkları sürüyor

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik Suriye'de geçici barınma merkezleri kurulması için iş makinelerinin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.

Suriye'deki 3 bölgede tespit edilen yerlerde, iş makineleriyle altyapı hazırlıkları devam ediyor.

Tırlara yüklenen Devlet Su İşlerine ait alt yapı çalışmalarına katılacak yeni iş makineleri de Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti. Sınır kapısından ayrıca gıda, battaniye, yatak ve yakacak gibi insani yardım malzemeleri taşıyan tırlar da geçişlerini sürdürdü.

Türkiye'den çıkış yaptıktan sonra araçlardaki yardımlar, tampon bölgede Suriye'den gelen tırlara aktarıldı.

Bu arada, Türk Kızılayı ve AFAD tarafından, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının alt yapı desteğiyle İdlib kırsalında çadır kentlerin kurulum çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. AA

Etiketler: Sınırın ötesi, çadır kentler, Halep, siviller, suriye, geçici barınma merkezleri, Cilvegözü sınır kapısı
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