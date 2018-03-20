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Buradasınız : » » Sınırı koşarak geçen Türk vatandaşına hapis cezası

Sınırı koşarak geçen Türk vatandaşına hapis cezası

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. Tecilli dört ay hapis ve bin 500 avro para cezası verildi.

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Sınırı koşarak geçen Türk vatandaşına hapis cezası

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na dün 40 yaşlarında bir Türk vatandaşı, koşarak Yunanistan tarafına geçti. 

Tampon bölgenin Yunan tarafında bulunan askerlerin gözaltına aldığı Türk vatandaşının 'aşırı derecede alkollü' olduğu öne sürüldü.

Türk gümrük muhafaza görevlileri, Türk vatandaşının ardından havaya defalarca uyarı ateşi açtı.

Yapılan incelemede pasaportu olan ancak Yunan vizesi olmayan Türk vatandaşına tecilli dört ay hapis ve bin 500 avro para cezası verildi.

Olayın Yunan gizli servislerince "hassasiyetle" incelendiğinin altı çizilirken, karara itiraz hakkı bulunan Türk vatandaşının, duruşma sonunda serbest bırakılıp bırakılmadığı ya da Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusunda ise bilgi verilmedi.

Kaynak: DHA, AA

Etiketler: yunanistan sınır, Yunanistan, Edirne
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