  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Yemen'de kolerayla savaşıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün, Yemen'de kolera salgınından etkilenen 75 bin kişiyi tedavi ettiği bildirildi.

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Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü Yemende kolerayla savaşıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünün sosyal medya hesabından yayımlanan rapora göre, örgüt, 27 Nisan'dan bu yana kolera salgınıyla mücadele eden Yemen'in 9 vilayetinde sağlık merkezleri kurdu.

Raporda, Sana, Amran, Hacce, Taiz, ed-Dali, İbb, Aden, Ebyen ve Hudeyde vilayetlerinde kurulan söz konusu merkezlerde 75 bin kolera vakasına müdahale edildiği belirtildi.

MSF çalışanlarının ayrıca salgına karşı korunmayla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürüttüğü ve Amran'ın bazı bölgelerinde de hijyenle ilgili malzeme dağıttığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), cumartesi günü yapılan açıklamada, ülkedeki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 992'ye yükseldiği bildirilmişti.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Etiketler: sınır tanımayan doktorlar örgütü, Yemen, kolera
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