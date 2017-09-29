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Buradasınız : » » 'Sınır kontrolü Türkiye ve İran'la koordineli yapılacak'

'Sınır kontrolü Türkiye ve İran'la koordineli yapılacak'

Irak Savuma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.

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Sınır kontrolü Türkiye ve İranla koordineli yapılacak

Irak Savuma Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı sınır kapılarının Türkiye ve İran ile koordinasyonlu şekilde kontrol edileceğini belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak güçleri, IKBY'nin Türkiye ve İran'a açılan sınır kapılarına doğru hareket etmeyi planlıyor." denildi.

Açıklamada ayrıca sınır kapılarının merkezi yönetimin kontrolüne geçmesinin komşu ülke (Türkiye ve İran) ve ilgili taraflarla kooridinasyonlu şekilde yapılacağı kaydedilerek, söz konusu uygulamada hiçbir gecikme olmadığı ifade edildi.

Etiketler: ıkby referandum, Barzani, Irak, iran, ruhani, ibadi, ırak referandum, ıkby sınır kapıları
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