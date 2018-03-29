Sinir gazının ajanların ön kapısına bırakıldığı belirlendi

Çift taraflı casus Sergey Skripal ve kızının Londra'da kimyasal saldırıya maruz kalmasının ardından ipler gerildi. İngiltere ve Rusya arasında yaşanan casus krizi, kısa sürede küresel çapta yayıldı. Rusya'nın ajanları sinir gazı ile zehirlediği iddiasında bulunan İngiltere, Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamaya başladı.

Rusya kanıt istemişti

İngiltere'nin iddiaları ve pek çok ülkenin Rus büyükelçileri sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı, "İkna edici bir kanıt sunulmaması halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaşlarımızın hayatına saldırı düzenlendiğini sayacağız" açıklamasını yapmıştı. İngiliz hükümetinin tutumunun pek çok soru işareti meydana getirdiği belirtilen açıklamada, “İngiltere halkı, ciddi tehdit taşıyan bu önemli olaylar konusunda aydınlatılmıyor” ifadeleri kullanıldı.

İngiliz terörle mücadele polisinden açıklama

İngiltere'nin kıdemli terörle mücadele polisi koordinatörü Dean Haydon, "Uzmanlar, sinir gazının en yüksek konsantrasyonun Skripallerin ön kapısında tespit etti. Sergei Skripal ve kızının sinir gazına burada maruz kaldığına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Reuters