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Singapurlular 'dünyanın en avantajlı' pasaportuna sahip

Singapur, vatandaşlarına "dünyanın en avantajlı" pasaportunu sağlayan ülke oldu.

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Singapurlular dünyanın en avantajlı pasaportuna sahip

"Pasaport Index" adlı sitede yer alan sıralamaya göre, Singapur pasaportu 159 puanla "dünyanın en avantajlı" pasaportu oldu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 üke ve 6 özel bölgenin pasaportlarının dahil edildiği sıralamada, pasaportların sınır geçişlerinde sağladığı imkanlar, pasaport sahibinin vizesiz ya da havalimanı vizesiyle seyahat edebileceği ülke sayısı dikkate alındı.

Halihazırda 173 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan pasaportuyla Singapur, araştırmada 159 puanla ilk sırayı aldı. Böylelikle Singapur, en avantajlı pasaport sıralamasında birinci sıraya yerleşen ilk Asya ülkesi oldu.

Türkiye'nin 104 puanla 44. sırada yer aldığı listede Singapur'u 158 puanla Almanya ve 157'şer puanla İsveç ve Güney Kore izledi.

En avantajlı ilk 10 ülke

En avantajlı pasaportlar listesinde ilk 10 sırada yer alan ülkeler ve puanları şöyle:

"-Singapur 159,

-Almanya 158,

- İsveç ve Güney Kore 157,

- Danimarka, Fransa, Finlandiya, İtalya, Japonya , Norveç, İspanya ve Birleşik Krallık 156,

- Avusturya, Belçika, Luxemburg, Portekiz, İsviçre ve Hollanda 155,

- Kanada, İrlanda, Malezya ve ABD 154, Avusturya, Yunanistan ve Yeni Zelanda 153,

- Çekya, İzlanda ve Malta 152

- Macaristan 150

- Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya 149."

Listenin son sırasında ise 22 puanla Afganistan var. 

Kaynak: AA

Etiketler: singapur, dünyanın en avantajlı pasaportu
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