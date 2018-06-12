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Singapur’daki tarihi ABD-Kuzey Kore zirvesinde Trump’tan espri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki tarihi zirve bugün gerçekleşti. Zirveye damga vuran anlardan biri, Trump'ın gazetecilere yaptığı espri oldu.

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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Singapur'da tarihi zirvede bir araya geldi. Basın mensupları iki liderin fotoğraflarını çekerken, Trump gazetecilere, "Herkes iyi fotoğraf çekiyor mu? Hoş, yakışıklı ve ince gözükelim. Mükemmel" dedi.

O sırada Kim Jong-un'un yüzündeki şaşkınlık ifadesi dikkat çekti.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı, uluslararası haber ajansları da görüntüyü abonelerine servis etti.

"Kim'in yüzü espriden daha komik" yorumu yapılan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zirve, Trump, singapur, Kuzey Kore, Kim Jong-un, fotoğraf, espri, abd
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