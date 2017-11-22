  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Singapur'da sürücüsüz otobüsler 2022'de yollarda

Singapur'da sürücüsüz otobüslerin 2022'de tarifeli seferlere başlayacağı bildirildi.

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Singapurda sürücüsüz otobüsler 2022de yollarda

Strait Times'ın haberine göre, Singapur Ulaştırma Bakanı Khaw Boon Wan, ülkedeki ilk sürücüsüz araç test merkezinin açılışında, 3 kentte 2022'den itibaren sürücüsüz otobüsleri kullanıma sokacaklarını belirtti.

Khaw, Punggol, Tengah ve Jurong bölgelerinde yaşayan Singapurluların 5 yıl içinde işe gitmek için sürücüsüz otobüsleri tercih edebileceğini söyledi.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, gençlerin yeni teknolojilere ve ulaşım yöntemlerine daha açık olduğu, bu yüzden genç nüfusun yoğun bulunduğu bölgelerin seçildiği belirtildi.

AA

Etiketler: sürücüsüz otobüs, singapur
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