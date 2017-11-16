Singapur Kuzey Kore'yle ticari ilişkilerini askıya aldı

Singapur'un Kuzey Kore ile tüm ticari ilişkilerini kestiği bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Singapur Gümrük Müdürlüğü, 7 Kasım'da ticaret odaları ve gümrük kapılarına gönderdiği tebligatta, 8 Kasım'dan itibaren Kuzey Kore ile yapılan tüm ticari işlemlerin yasaklandığını duyurdu.

Kuzey Kore ile ticari olmayan işlemlerde de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yaptırım uygulanan malların yer alamayacağı belirtilen tebligatta, bu tür malların muamelesi için en az 3 gün önce izin başvurusu yapılması gerektiği aktarıldı.

Yasağı ihlal edene 100 bin Singapur doları ceza

Yasağın ihlali 100 bin Singapur doları (yaklaşık 285 bin lira) ya da malların bedelinin 3 katı para veya 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Yasağın ikinci kez ihlali durumunda bu ceza 200 bin Singapur doları (570 bin lirası) ya da malların bedelinin 4 katı para veya 3 yıla kadar hapis olacak.

Singapur, geçen yılki 12,99 milyon dolar ticaret hacmiyle Kuzey Kore'nin 7. büyük ticari ortağıydı. ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore ile Rusya arasında bir petrol anlaşmasına aracılık ettiği gerekçesiyle ağustos ayında Singapurlu iki şirketi yaptırım listesine almıştı.

AA