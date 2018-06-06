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Singapur Dışişleri Bakanı Kuzey Kore'ye gidiyor

12 Haziran'da tarihi ABD-Kuzey Kore zirvesine ev sahipliği yapacak Singapur'un Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Kuzey Kore'ye gidiyor.

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Singapur Dışişleri Bakanı Kuzey Koreye gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u bir araya getirecek tarihi zirveden bir hafta önce Kuzey Kore'ye gidecek olan Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan, Cuma gününe kadar zirve hakkında görüşmeler yapacak. Bakana, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer eşlik edecek.

Tarihi zirve 12 Haziran’da

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.

Zirvede nükleer silahsızlanma ve güvenlik konuları masaya yatırılacak. 

Tarihi buluşmanın, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zirve, Vivian Balakrishnan, Singapur Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore, abd
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