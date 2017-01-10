ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde, Ninova Ortak Operasyonları Komutanlığı sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Irak Terörle Mücadele Servisi sözcüsü Sabah en-Numan ve IKBY Peşmerge Bakanlığı Basın sözcüsü Helgurd Hikmet ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde, Iraklı güvenlik güçleri ve uluslararası koalisyon arasında güçlü bir dayanışmanın olduğunu vurgulayan Dorrian, bunun sonucu olarak da kentte ciddi ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Büyük operasyonun başladığı 17 Ekim'den bu yana uluslararası koalisyon güçlerinin sürekli DEAŞ'ı hedef aldığını aktaran Dorrian, "Hava saldırısı, obüs atışları ve ağır silahlarla birlikte DEAŞ hedeflerine karşı toplamda 7 bin saldırı gerçekleştirildi." dedi.

Dorrian terör örgütü DEAŞ'ın, hava saldırıları ve güvenlik güçlerinden gizlenmek için kent merkezinde sivillerin bulunduğu alanlar ya da kamu binalarına konuşlandığına dikkati çekerek, "Bu binalar cami, okul ve hastanelerden oluşuyor. Aynı zamanda sivillerin barındığı bölgelerde de konuşlanıyorlar. Normal şartlarda bu noktalara saldırı düzenlemiyoruz. Ancak sahadaki güvenlik güçleriyle yapılan koordinasyon ve istihbarat sonucu bu noktalara bazen hava saldırıları yapılıyor." diye konuştu.

"Sincar'daki PKK ve Musul'daki DEAŞ arasında fark yok"

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, "Sincar'daki PKK ve Musul'daki DEAŞ arasında fark yok çünkü PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Musul'daki DEAŞ da bir terör örgütüdür. Her iki grubun da ortadan kaldırılması lazım. Bunun için de müttefik ve partnerlerimizle ortak hareket etmemiz lazım. Bu çok önemlidir."

Sözcü Dorrian, "PKK'nın Sincar'dan çıkarılması için örgüt ile temas halinde misiniz? şeklindeki soruyu ise "PKK ile hiçbir şekilde görüşüp konuşmuyoruz. Irak merkezi hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi ile irtibattayız. Terörist örgütlerle koordinasyonumuz söz konusu değildir, bizim yaptığımız bir iş değildir." dedi.

Irak Terörle Mücadele Servisi sözcüsü Numan da Musul'un doğu bölgesinde yürütülen operasyonlar sonucunda şimdiye kadar 2 bin 500 DEAŞ militanının öldürüldüğü bilgisini verdi.

Ninova Ortak Operasyonları Komutanlığı sözcüsü Tuğgeneral Resul ise, "Kentin doğusunun yüzde 70'i geri alındı. Kalan bölgelerin kontrol altına alınması için en kısa zamanda müjdeli haberi vereceğiz." ifadelerini kullandı. AA