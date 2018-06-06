Sincar'da terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi arasında çatışma çıktı

Sincar'daki Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, dün akşam saatlerinde Haşdi Şabi ile YBŞ'ye bağlı gruplar arasında çatışma çıktığını söyledi.

"Gerginlik sürüyor"

Sincar'da durumun karışık olduğunu belirten Şeşo, "Her an çatışmaların tekrar başlama ihtimali var. Gerginlikler sürüyor" dedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, kısa süren çatışmanın ardından akşam saatlerinde çok sayıda YBŞ militanı ve taraftarlarından oluşan bir grup Sincar meydanına toplandı. Irak ordusu grubu dağıtmaya çalıştı. Ölen, yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Çatışmanın ardından sözde iki YBŞ komutanı Irak ordusu tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Haşdi Şabi'nin, Sincar'da bulunan Ezidi Peşmerge güçlerinin ilçeyi terk etmesini istediği ancak söz konusu gücün bunu reddettiği belirtildi.

"ABD askerleri Sincar Dağı'na konuşlandı" iddiası

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, geçen Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'li askerlerin Sincar Dağı'na zırhlı araçlar ve ağır silahlarla konuşlandığını iddia etmişti.

Iraklı ve ABD'li askerlerin, geçen Cuma günü terör örgütü DEAŞ'ın varlık gösterdiği Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı belirtilmişti.

Terör örgütü PKK, DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı.

Türkiye'nin Sincar'a operasyon yapılabileceği sinyalini vermesinin ardından örgüt geçen Mart ayında bölgeden çekildiğini iddia etmiş, Irak ordusu da teröristlerin çekildiği noktalara yerleştiğini duyurmuştu.

Sincar'da PKK'nın yanı sıra Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi'ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu.

Kaynak: AA