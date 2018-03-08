  • 08 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Sincar'da PKK ile Ezidi militanlar arasındaki çatlak

Sincar'da PKK ile Ezidi militanlar arasındaki çatlak

Sincar'daki Ezidi Peşmerge komutanlarından Şeşo, PKK ile ona bağlı Ezidi silahlı gruplar arasında, Ezidilerin Afrin'e gönderilmesi konusunda anlaşmazlık yaşandığını söyledi.

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Sincarda PKK ile Ezidi militanlar arasındaki çatlak

Ezidi Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, PKK'nın silah zoruyla Sincar'daki Ezidi gençlerini başta Afrin olmak üzere Suriye'deki çatışma bölgelerine göndermesine Ezidilerin ciddi tepki verdiğini, örgütün hesaplarının tutmadığını ifade etti.

Sincar'daki Ezidi silahlı gruplar Afrin'e gitmeyi reddediyor ve örgüte karşı çıkıyor. Şeşo, söz konusu silahlı grupların PKK ile bağını kesebileceğini çünkü her iki taraf arasında ciddi çatlakların oluştuğunu söyledi.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak ise, PKK’nın ivedi bir şekilde bölgeden çıkarılması gerektiğini yineledi.

Örgütün ilçedeki varlığı nedeniyle terör örgütü DEAŞ’tan sonra göç eden siviller evlerine dönemiyor. Kaçak, PKK yüzünden ilçe halkının yüzde 80’inin Duhok kentine göç ettiğini söyledi. 

PKK, ilçede yaşayan Ezidi sivillerden haraç toplayıp, toplanan paraları Ezidi gençlerin silahlandırılması için kullanıyor. Örgüt, silahlı eğitimleri tamamlanan gençleri Suriye’ye veya başka yere göndererek örgüte eleman yetiştiriyor. 

“Sincar, PKK’nın yuvası olmadığı gibi ikinci Kandil’i de olmayacaktır” diyen Kaçak, “Sincar idaresi ve halkı, son üç yıldır PKK’nın bölgedeki varlığından ciddi şekilde rahatsız ve burada kalmasını reddediyor. Ezidi halkı başta olmak üzere Musul yetkilileri ve Kürdistan Bölgesel Hükümeti, PKK’nın ilçede konuşlanmasına karşıdır” dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ağustos 2014 tarihinde Sincar'a saldırmasını bahane eden PKK, Ezidileri koruma bahanesiyle bölgede varlık göstermeye başlamış ve farklı isimler adı altında kendi himayesinde Ezidilerden oluşan silahlı gruplar kurmuştu.

Kaynak: AA  

Etiketler: sincar, PKK, Peşmerge, ezidi
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