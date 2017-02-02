ABD'nin Teksas eyaletinde yangın sonucu kullanılamaz hale gelen caminin yeniden inşası için beş günde 1 milyon dolardan fazla bağış toplandı.

"Independent" gazetesinin internet sitesinde yer alan haberine göre, Teksas'taki Müslümanların önemli ibadet mekanlarından olan Victoria İslam Merkezi'nde bulunan cami, cumartesi sabaha karşı çıkan yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Victoria kentinde yaşayan, farklı dini kesimden 62 bin kişinin yangının ardından Müslüman komşularına destek verdiği kaydedildi.

Sinagog ve kiliseler kapılarını Müslümanlara açtı

Caminin yeniden inşası için toplanan bağış miktarı beş günde 1 milyon doları aşarken kentteki bir sinagog ve birçok kilise de kapılarını Müslümanlar'ın ibadetine açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya döneminde zaman zaman kullandığı İslamofobik söylemlerin de etkisiyle ülke genelinde Müslümanları hedef alan nefret suçlarında önemli artışlar olmuş, bazı cami ve İslami merkezlere fiziksel saldırılar yapılmıştı.

Teksas'taki yangının sebebi henüz bilinmiyor ancak Amerikalı Müslümanlar son dönemde artan İslamofobik saldırılardan dolayı endişelerinin arttığını dile getiriyor. AA