  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Sinabung Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Sinabung Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde bulunan Sinabung Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.

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Sinabung Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Sinabung Yanardağı'nda bugün 17 patlama meydana gedi.

Patlama sonucu yanardağdan çıkan kül bulutunun yüksekliğinin 4,5 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.

Yanardağın 7 kilometre yakınında yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildi.

Bölgedeki yerleşim alanları yoğun kül kütlesine maruz kalırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, yanardağ çevresinde uyarı yaparken yanardağın lav püskürtme tehlikesinin bulunduğunu duyurdu.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda geçen yıl meydana gelen patlamalarda 17 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. 

Etiketler: sinabung yanardağı, Sinabung Yanardağı yeniden faaliyete geçti
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