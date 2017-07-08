  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Sina Yarımadası'nda havan saldırısı

Sina Yarımadası'nda havan saldırısı

Mısır'ın Sina Yarımadası'na havan mermisi atılması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil ise yaralandı.

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Sina Yarımadasında havan saldırısı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kuzey Sina'nın merkezindeki El-Ariş kentine bağlı Ez-Zuhur semtinde, nereden ve kim tarafından atıldığı henüz belirlenemeyen havan mermisi bir taksiye isabet etti.

Saldırı sonucu araçta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların El-Ariş Devlet Hastanesine kaldırıldığı bilgisi verildi.

Saldırının sorumluğunu henüz üstlenen olmadı. Mısır makamlarından da resmi açıklama yapılmadı.

Refah kentinde dün sabah bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 23 askerin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran "Sina Vilayeti" üstlenmişti.

Sina Yarımadası'nda, Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve daha sonra adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren "Ensar Beyt el-Makdis" adlı örgüt gibi bazı silahlı grupların etkin olduğu biliniyor.

Ordu ve polis güçleri, Eylül 2013'ten bu yana başta Sina olmak üzere birçok ilde "terörist ve tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurlara operasyonlar düzenliyor.

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