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Şili'nin güneyindeki dev buz kütlesi görenleri şaşırtıyor

Şili'nin güneyindeki dev buz parçasının küresel ısınma nedeniyle bir buzuldan koptuğu açıklandı.

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Şilinin güneyindeki dev buz kütlesi görenleri şaşırtıyor

Şili'deki Torres del Paine, Milli Parkı'nın açığındaki dev buz kütlesinin, ülkenin güneyindeki "GRİ" adı verilen bir buzuldan küresel ısınma yüzünden koptuğu açıklandı.

350 metre uzunluğunda, 380 metre genişliğindeki parçanın son 30 yıl içinde söz konusu buzuldan kopan en büyük parça olduğu belirtiliyor.

Dev buz kütlesi nedeniyle bölgeye turist akını yaşanıyor.

Yerel yetkililer, dev kütlenin parçalandıktan sonra deniz araçları için tehdit oluşturabileceği ve kıyıya yakın kesimlerde su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: torres del paine, Şili, buz kütlesi
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