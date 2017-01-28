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Buradasınız : » » Şili'de kontrol altına alınamayan yangınlar 11 cana mal oldu

Şili'de kontrol altına alınamayan yangınlar 11 cana mal oldu

Şili tarihinin en büyük orman yangını olarak geçen ve hala kontrol altına alınamayan yangında can kaybı 11'e yükseldi.

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Şilide kontrol altına alınamayan yangınlar 11 cana mal oldu

Şili'de kontrol altına alınamayan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e çıktı.

Şili'nin Ulusal Orman Derneği de (CONAF) çoğunluğu son iki haftada olmak üzere kasımdan bu yana meydana gelen yangınlarında yok olan ormanlık alanın 360 bin hektara ulaştığını duyurdu.

Yetkililer, 11 kişinin hayatını kaybettiği yangınların yağmurlar ve düşen hava sıcaklarıyla kontrol altına alınmasını umduklarını ifade etti.

Ülkenin batısında yer alan Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan Concepcion kentindeki meskun mahallere yaklaşan yangınlardan 3 bi̇n kişinin etkilendiğini ancak ormanlık alanlarda yardımların henüz ulaştırılamadığı köylerdeki kişilerle birlikte bu sayının daha da artmasından endişe edildiği kaydedildi.

Birçok hayvanın da telef olduğu yangınları kontrol altına almak için 4 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Şili İçişleri Bakanı Mario Fernandez, perşembe günü yangınlarda 2 polis ve 4 itfaiyecinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Şilili yetkililer, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Peru'dan yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere uçak ve helikopter talep etmişti.

Şili hükümeti, pazartesi günü uzun süreli kuraklık ve 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle büyüyen yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan etmişti.

Etiketler: Şili, orman yangınları, conaf, can kaybı
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