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Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Şilide 6,9 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, sahil kenti Valparaiso'nun 39 kilometre açığında, 25 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,9 olarak açıkladı.

Depremin, Valparaiso'ya 102 kilometre uzaklıktaki başkent Santiago'da da hissedildiği, yetkililerin depremden hemen sonra olası tsunami nedeniyle tahliye emri verdiği, ancak emrin kısa süre sonra kaldırıldığı belirtildi.

Can ya da mal kaybına yol açmayan depremden sonra ortalama 5 büyüklüğünde en az iki artçı sarsıntının meydana geldiği ifade edildi.

Şili'de 2010 yılında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. AA

Etiketler: Güney Amerika, şili'de deprem, abd'de deprem
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