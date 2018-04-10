Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre Coquimbo şehrinin 120 kilometre kadar güneyinde meydana gelen deprem, yerel saatle 07.19’da gerçekleşti.
Can ve mal kaybı hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: Reuters
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Şili'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre Coquimbo şehrinin 120 kilometre kadar güneyinde meydana gelen deprem, yerel saatle 07.19’da gerçekleşti.
Can ve mal kaybı hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: Reuters