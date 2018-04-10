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Buradasınız : » » Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Şili'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

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Şilide 6,4 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre Coquimbo şehrinin 120 kilometre kadar güneyinde meydana gelen deprem, yerel saatle 07.19’da gerçekleşti.

Can ve mal kaybı hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Şili, deprem
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