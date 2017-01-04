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Silahlı saldırganlar hapishaneyi bastı

Filipinler'de silahlı saldırganlar, hapishaneyi bastı. Baskında bir güvenlik görevlisi ölürken, 150 mahkum da hapishaneden kaçtı.

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Silahlı saldırganlar hapishaneyi bastı

Filipinler’de onlarca silahlı saldırgan, Cotabato'nun kuzeyindeki Kidapawan'da bulunan hapishaneyi bastı.

Bir görevliyi öldürüp bir diğerini de yaralayan saldırganlar, hapishanede bulanan 150 mahkumun da kaçmasına yardım etti.

Hapishaneyi hedef alanların, ülkede bulunan ayrılıkçı aşırı dinci gruplardan olduğu belirtiliyor.

Hapishanede bin beş yüz mahkum bulunuyordu.

Öte yandan, Filipinler, aşırı kalabalık hapishaneleri ile sık sık insan hakları örgütlerinin gündemine geliyor. 

Baskında 1 infaz memuru ve 6 mahkum yaşamını yitirdi.

Cezaevi yöneticilerinden olan Bungat, meydana gelen baskının uyuşturucu ticareti ile uğraşan ve silahlı soygundan dolayı aranan Mindanao adasında faaliyet gösteren Pentagon Grubu tarafından düzenlenmiş olabileceğini söyledi.

Etiketler: hapishane baskını, Filipinler
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