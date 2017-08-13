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Silahlı saldırgan partiyi bastı: 3 yaralı

İsveç'in Malmö kentinde, bir partiye silahla gelen saldırganın 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.

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Silahlı saldırgan partiyi bastı: 3 yaralı

İsveç'in Malmö kentinde, bir partiye silahla gelen saldırganın 3 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Malmö Emniyet Müdürlüğünden Mikael Nilsson, yaptığı açıklamada, Ystadvagen Caddesi'nde bir lokalde gerçekleştirilen partide kavga çıktığını ve silahlı birinin 3 kişiyi yaraladığını belirtti.

Partide yaklaşık 70 insanın bulunduğunu kaydeden Nilsson, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Yerel medyada, saldırganın kardeşini döven kişiyi vurmak için olay yerine geldiği yönünde yorumlar yer aldı.

Saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldığı ifade edildi.

Etiketler: İsveç, malmö, isveç saldırı, Ystadvagen Caddesi
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