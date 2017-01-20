'Şii lider Zakzaki serbest bırakılmayacak'

Nijerya ulusal basınında yer alan haberlere göre, resmi makamlar, Zakzaki'nin serbest bırakılmasının mümkün görülmediğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca Zakzaki'nin karısının tutuklu olmadığı vurgulanarak, "Zakzaki, kamunun çıkarları ve güvenlik kaygıları nedeniyle serbest bırakılamaz ancak karısı tutuklu değil ve kendi isteğiyle Zakzaki'yle kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Federal mahkeme bırakılmasına karar vermişti

Abuja Federal Yüksek Mahkemesi, IMN yandaşlarıyla askerler arasında çıkan çatışmalardan sonra tutuklanan Zakzaki ve eşinin serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Zakzaki, Nijeryalı General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentinde Şiiler ile Nijerya ordusu arasında 2015 yılında çıkan çatışmalarda gözaltına alınmıştı.