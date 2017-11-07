Şii lider Sadr'dan 'Kerkük'ten çekilme' talimatı

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr yayımladığı yazılı açıklamada, "Seraya es-Selam mücahitlerinin, Kerkük'teki bürolarını 72 saat içinde kapatıp kenti terk etmeleri gerekiyor. Kentteki güvenlik mekanizması sadece güvenlik güçlerinin elinde olmalı." ifadelerini kullandı.

Şii lider, diğer kentlerde de asayişin güvenlik güçleri tarafından sağlanması gerektiğine işaret etti.

Sadr, hareketinin askeri kanadı olan Seraya es-Selam'ı 20 Ekim'de Kerkük'e gönderme kararı almıştı. Kerkük'te Seraya es-Selam güçlerinin ofisine 2 gün önce düzenlenen intihar saldırılarında 1 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.

Seraya es-Selam güçleri, Salahaddin vilayetine bağlı Samarra'da aktif varlık gösteriyor.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

Kaynak: AA