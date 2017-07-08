Almanya Başbakanı Angela Merkel, G20 Liderler Zirvesi’nin sonunda dönem başkanı olarak düzenlediği basın toplantısında, zirvede ele alınan konuları değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşmesine ilişkin soru üzerine Merkel, Erdoğan’ın talebiyle görüşmenin yapıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada tüm zirve gündemine yoğun şekilde angaje olduğunu söylemek istiyorum. Katkılarını sundu. Sığınmacılarla ilgili Türkiye'nin yaptıklarını takdir ettik. Kendisi de göç konulu müzakerede buna işaret etti."

İkili görüşmenin, derin farklılıkları bulunduğunu gösterdiğini belirten Merkel, ''Görüşmede, tutuklamalar, Türkiye’deki genel gelişmeler ve Alman vekillere İncirlik’e ziyaret izni verilmemesi konuları gündeme geldi. Bu konularda büyük görüş ayrılıkları bulunduğunu gördük.'' dedi.

Göstericileri kınadı

Zirvenin düzenlendiği Hamburg’da polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalara da değinen Merkel, göstericilerin polise gösterdiği şiddeti "en sert şekilde kınadıklarını" bildirdi.

Zirvenin gerçekleştirmenin polisin aldığı güvenlik önlemleriyle mümkün olduğunu dile getiren Alman Şansölye, güvenlik güçlerine özveriyle çalıştıkları için teşekkür etti.

Bu şekildeki şiddet eylemlerinin siyasi eleştiri türü olamayacağını vurgulayan Merkel, "Yağmalamaların, kundaklamaların ve polislere yönelik vahşice saldırıların hiçbir gerekçesi yok. Bu şekilde davrananlar kendilerini demokratik toplumun dışında tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ile şiddet olaylarında zarara uğrayanların zararının karşılanması konusunda görüştüklerini ve konunun ivedilikle çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eylülde planladığı referanduma ilişkin bir soruya da Merkel, "Ben, Kürt bölgelerinin Irak’ın bir parçası olduğundan yanayım. Bunu Kürtler de iyi biliyor. Bu verdiğimiz desteğin de koşulu. Bunu, Irak’taki Kürtlere yönelik tüm görüşmelerde ifade ediyoruz." yanıtını verdi.

Zirvede elde edilen sonuçlardan memnun olduğunu belirten Merkel, 10 yıl önceki mali ve ekonomik kriz sırasında düzenlenen G20'nin mali piyasalara istikrar getirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Merkel, "O dönemde geçerli olan bugün de hala geçerli. Ortak hareket ettiğimizde tek başına hareket etmekten daha çok şey başarabiliriz." dedi.

Gelecek yıl G20 Liderler Zirvesi'nin Arjantin'de düzenleneceğine işaret eden Merkel, 2019’da Japonya, 2020'de de Suudi Arabistan'ın G20 dönem başkanlığını üsteleneceğini sözlerine ekledi.