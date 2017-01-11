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Buradasınız : » » Sığınmacıların kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi

Sığınmacıların kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi

Midilli’de kaldıkları çadırlar kar altında kalan sığınmacılar savaş gemisine taşındı. Adalarda çadırlarda barınan sığınmacılar, zorlu kış koşullarında büyük zorluk yaşıyor.

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Sığınmacıların kış şartlarında zorlu yaşam mücadelesi

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Moria kampında tesis yetersizliği nedeniyle çadırlarda yaşayan göçmenlerin bir bölümü Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir savaş gemisine taşındı.

BM yetkilileri ve gönüllü kuruluşlarının, Ada’daki sığınmacıların kar altında kalan çadırlarda yaşam savaşı verdiğini belirterek, acil yardım çağrısında bulunmalarının ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın talimatıyla Lesvos isimli çıkarma gemisi adaya gönderildi.

Midilli limanına bağlanan gemide 500 kişilik yatak ve sağlık birimlerinin bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 3 binin üzerinde sığınmacının bulunduğu Midilli’de ayrıca, BM yetkililerinin inisiyatifiyle hasta ve çocuklardan oluşan 130 kişi adadaki çeşitli otellere yerleştirildi.

Avrupa ülkelerinin sınırları kapatmasının ardından Yunanistan’da mahsur kalan on binlerce sığınmacı, bulundukları kamplarda kış koşulları nedeniyle zor anlar yaşarken, adalardaki kamplarda tutulan binlerce sığınmacı, son günlerde tüm ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar ve yağmur yüzünden yeterli ısıtma tertibatı bulunmayan barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Midilli’de bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü grubu başkanı Clement Perin, Yunan makamlarının söz vermesine rağmen, Midilli ve Sisam adalarında soğuk hava koşullarına karşı yeterli önlem alınmadığını belirtti. Perin, Yunan basınına yaptığı açıklamada, adalardaki sığınmacıların hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bir ortamda kar ve yağmur altında yardımsız kaldığını, çoğu çadırlardan oluşan sağlıksız barınaklarda sıcak su bulunmadığını, ısıtma araçlarının ise neredeyse yok denilecek noktada olduğunu bildirdi.

Adalarda görev yapan BM yetkilileri ve uluslararası yardım örgütleri, kısa bir süre önce, göçmen kamplarındaki yaşam koşullarının zorlu kış koşulları karşısında yetersiz kaldığına dikkati çekerek, göçmenlerin ısınma tertibatı bulunan başka yerlere taşınması çağrısında bulunmuştu. AA

Etiketler: Yunanistan, midilli adası, Yunanistan sığınmacılar, savaş gemisi, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras
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