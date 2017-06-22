Sığınmacıların binası küle döndü

İsveç'in güneyindeki Ystad kentine bağlı Snarestad kasabasında bir sığınmacı yurdunda yangın nedeniyle hasar oluştu.

Ystad Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Snarestad'da 30 yetişkin ve 6 çocuğun kaldığı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, bina sakinlerinin zamanında tahliye edilerek yangından zarar görmesinin önlendiği duyuruldu.İtfaiye araçlarının bir saat içinde yangını kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, sığınmacı yurdunun kullanılamaz hale geldiği bilgisine de yer verildi.

Yangının mutfakta başladığı vurgulanan açıklamada, kundaklama şüphesiyle incelemelerin sürdüğü ifade edildi.