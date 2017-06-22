  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.524
    EURO 3.939
  • BIST 99812.78
    ALTIN 141.873
Buradasınız : » » Sığınmacıların binası küle döndü

Sığınmacıların binası küle döndü

İsveç'in güneyindeki Ystad kentine bağlı Snarestad kasabasında bir sığınmacı yurdunda yangın nedeniyle hasar oluştu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sığınmacıların binası küle döndü

İsveç'in güneyindeki Ystad kentine bağlı Snarestad kasabasında bir sığınmacı yurdunda yangın nedeniyle hasar oluştu.

Ystad Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Snarestad'da 30 yetişkin ve 6 çocuğun kaldığı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, bina sakinlerinin zamanında tahliye edilerek yangından zarar görmesinin önlendiği duyuruldu.İtfaiye araçlarının bir saat içinde yangını kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, sığınmacı yurdunun kullanılamaz hale geldiği bilgisine de yer verildi.

Yangının mutfakta başladığı vurgulanan açıklamada, kundaklama şüphesiyle incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Etiketler: İsveç, sığınmacı, isveç yangın, snarestad
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER