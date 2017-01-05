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Buradasınız : » » Sığınmacılara yardım eden çiftçiye Fransa'dan ceza

Sığınmacılara yardım eden çiftçiye Fransa'dan ceza

37 yaşındaki Fransız çiftçi Cedric Herrou, İtalya-Fransa sınırındaki sığınmacıların Fransa'ya geçişine yardım ettiği için mahkemeye çıkarıldı.

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Sığınmacılara yardım eden çiftçiye Fransadan ceza

Savcılığın hakkında 8 ay ertemeli hapis isteminde bulunduğu Herrou, suçlu bulunursa 30 bin avroya kadar da para cezası ödeyebilir.

Fransa'nın İtalya sınırına yakın bir bölgede çiftçilikle uğraşan Herrou, Ekim 2016'da, 50 kadar Eritreli sığınmacıyı devlet demiryollarına ait eski bir binaya yerleştirmişti.

Sığınmacıların binayı izinsiz kullanımı bölgedeki belediye görevlilerince şikayet edilmişti. Herrou, mahkeme karşısına çıkarılmış ve kendi evinde dahi bazısı çocuk olan sığınmacıları barındırdığını söylemişti.

Davanın 10 Şubat'ta karara bağlanması bekleniyor.

Etiketler: fransa, Nice, fransız çiftçi, sığınmacılara yardım, mahkeme
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