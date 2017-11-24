  • 24 KASIM 2017, CUMA

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Sığınmacılar için en ölümcül bölge: Akdeniz sınırı

Uluslararası Göç Örgütü yayımladığı yeni raporda, Avrupa'nın Akdeniz sınırlarının sığınmacılar için "açık ara en ölümcül" bölge olma özelliğini sürdürdüğünü duyurdu.

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Sığınmacılar için en ölümcül bölge: Akdeniz sınırı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Avrupa'nın Akdeniz sınırlarının sığınmacılar için "açık ara en ölümcül" bölge olduğunu bildirdi.

IOM'nin, Küresel Göç Veri Analizi Merkezi tarafından yapılan araştırmanın raporu açıklandı.

Rapora göre, 2000 yılı başından 30 Haziran 2017 tarihine kadar geçen sürede Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 33 bin 761 sığınmacı yaşamını yitirdi veya kayboldu.

Sığınmacıların 1970'li yıllardan itibaren Akdeniz rotasından Avrupa'ya geçiş yolculuklarının analiz edildiği raporda, bazı Avrupa ülkelerinin sıkı ve kısıtlayıcı göç politikalarına tepki olarak düzensiz göçün daha da arttığı vurgulandı.

Avrupa'nın Akdeniz sınırları sığınmacılar için "açık ara en ölümcül" bölge

Son 40 yılı kapsayan bir araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa'nın Akdeniz sınırları sığınmacılar için "açık ara en ölümcül" bölge olma özelliğini günümüzde de devam ettiriyor.

Avrupa Üniversitesi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve raporu hazırlayan Prof. Dr. Philippe Fargues, Akdeniz'deki insani trajedinin boyutlarına bakıldığında ölü sayısının raporda belirtilenin çok üzerinde olabileceği uyarısında bulundu.

Fargues, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatını takiben Akdeniz'deki sığınmacı ölümlerinin de düşüşe geçtiğinin altını çizdi.

Etiketler: Akdeniz, sığınmacı
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