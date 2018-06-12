Sığınmacı karşıtı Macaristan ve Slovakya'dan İtalya'ya destek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile Ulusal Meclis binasında görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İtalya'nın yeni başbakanının, sığınmacıları taşıyan gemileri kabul etmemesi kararının olumlu bir gelişme olduğunu iddia eden Orban, yıllarca deniz sınırlarını korumanın imkansız olduğunun iddia edildiğini ve bunun insanların moralini bozduğunu söyledi.

İtalya hükümetini her konuda desteklediklerini açıklayan Orban, ''İtalya'da deniz sınırlarının korunması konusunda eksik olan istek şimdi geri geldi. Bu tüm Avrupa göç siyasetinde değişim getirebilir.'' dedi.

Slovakya Başbakanı Pellegrini ise suya ayak basan herkesin kurtarılıp otomatik olarak Avrupa'ya taşınmasına karşı çıktığını ve yasa dışı bir şekilde deniz üzerinden Avrupa'ya gelmek isteyenlerle ilgili karar verilmesi gerektiğini savundu.

Pellegrini, ''İtalya'nın verdiği cevap sadece başlangıç. Dış sınırların korunması güçlendirilmeli.'' diye konuştu.

Pellegrini, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkelerinin (V4) yakın zaman dönem başkanlığını ülkesinin üstleneceğini hatırlattı ve bu dönemde önceliğin göç konusuna verileceğini kaydetti.

İtalya, 629 sığınmacıyı taşıyan "Aquarius" adlı geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında bin 294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana da şiddetle karşı çıkıyor.

Kaynak: AA