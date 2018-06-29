Sığınmacı dramını protesto eden 630 gösterici gözaltında

"Kadın Yürüyüşü" adlı sivil inisiyatif grubunun girişimleri ile yaklaşık bin kadın, ABD Kongresi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Aralarında ünlü Amerikalı aktris Susan Sarandon da vardı.

Başkan Donald Trump ve göçmenlere uygulanan sıfır tolerans politikası pankart ve sloganlarla protesto edildi.

Göstericiler, Senato'ya ait bir ek binaya girerek protestolarına devam etti. Kongre özel polisi gösteriye bir süre müdahale etmedi ve kalabalıktan dağılmalarını istedi.

Kalabalık dağılmayınca Kongre polisi, harekete geçti. Göçmen dramını protesto eden yaklaşık 630 gösterici gözaltına alındı.

Trump yönetiminin uygulamasına karşı gelecek hafta sonu ülke genelinde yüz binlerce kişinin katılımıyla eş zamanlı protestolar düzenlenmesi bekleniyor.

Trump yönetimi "sıfır tolerans" uygulaması çerçevesinde mart ve nisan aylarında 2 bin 500 çocuğu ailelerinden alarak Teksas eyaletindeki tesislere yerleştirdi.

Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden olan çocukların tel kafeslerde görüntülenmesi büyük tepkilere neden oldu.

Bunun üzerine Trump, başkanlık kararnamesi ile uygulamayı durdurdu ve Kongre'yi kapsamlı bir göçmenlik yasasını çıkarmaya çağırdı.

Kaynak: TRT Haber, AA