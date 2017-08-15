Sierra Leone'deki toprak kaymasında ölü sayısı 350'yi geçti

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da dün aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısının 350'yi geçtiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, katıldığı televizyon programında, halkını saygı duruşuna davet etti.

Güvenlik güçlerini, basını ve gençleri bu acılı zamanlarda gösterdikleri vatanseverlik ve yoğun çabalarından dolayı takdir ettiğini dile getiren Koroma, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek amacıyla yardım ve kayıt merkezleri kurduklarını belirtti.

"Morglar kapasitesini aştı"

Sierra Leone İletişim Bakanı Yardımcısı Cornelius Deveaux da düzenlediği basın toplantısında, ülkesindeki felaketi trajedi olarak niteledi.

Toprak altından halen ceset çıkardıklarına dikkati çeken Deveaux, rakamın net olmadığını ancak çok sayıda kişinin kayıp olduğunu kaydetti.

Deveaux, "Morglar şu anda kapasitesini aştı. Kolera salgını tehlikesini atlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 350'nin üzerinde cesede ulaştık." dedi.