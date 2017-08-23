Sierra Leone'deki felakette 499 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısının 499'a çıktığı bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 499'a yükseldiği, 600 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sierra Leone İletişim Bakan Yardımcısı Cornelius Deveaux, düzenlediği basın toplantısında, toprak altından halen ceset çıkardıklarını, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu kaydetmişti.