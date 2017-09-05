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Sierra Leone'de 4 bin 500 kişi evsiz kaldı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde 2 çocuğun öldüğü, 4 bin 500 kişinin yerinden olduğu bildirildi.

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Sierra Leonede 4 bin 500 kişi evsiz kaldı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selde 2 çocuğun öldüğü, 4 bin 500 kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Abdulai Bayraytay, başkent Freetown'daki selde 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

Selin maddi hasara yol açtığına dikkati çeken Bayraytay, "İki günde meydana gelen selde, Congo Cross ve Murray bölgelerinde 4 bin 500 kişi evsiz kaldı." dedi.

Bayraytay, hükümet ve uluslararası ortakların, selzedeler için geçici konut kurmaya çalıştığını aktardı.

Hükümet, halka sel bölgelerine gitmemeleri uyarısında bulundu.

Sierra Leone'de, 14 Ağustos'ta yağmur nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 499 kişi ölmüş, 600 kişi yaralanmıştı.

Etiketler: Sierra Leone, Sierra Leone sel, sel, şiddetli yağmur, toprak kaymaları
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