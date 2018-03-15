Şiddetli yağışlar can aldı: 7 ölü

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kitui eyaletinde kamyonla kömür taşıyan 5 kişi yolu kaplayan sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Kajiado eyaletinde ise, biri öğrenci iki kişinin bölgedeki nehrin taşması sonucu boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Nairobi başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerindeki birçok noktada evleri su bastığı, sabahın erken saatlerinde yola çıkan binlerce kişinin araçlarıyla su taşkınlarının ortasında kaldığı öğrenildi.

Yetkililer halkı dikkatli olmaları yönünde uyarırken, özellikle çocuklar ve yaşlılara evlerinden çıkmamaları çağrısı yaptı.

Kenya Meteoroloji Müdürlüğü'nün dünkü raporunda, sağanak yağışların 13 ile 19 Mart tarihleri arasında ülke genelinde etkili olacağı duyurulmuştu.

Kenya'da 6 Mart'ta açıklama yapan Kızılhaç yetkilileri ile emniyet güçleri, ülkenin bazı eyaletlerinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve su baskınlarında, aralarında bir kadın ile bebeğinin de olduğu en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.

Kaynak: AA